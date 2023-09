Demonstratie voorafgaand aan hoorzitting Chemours in Dordrecht

Voorafgaand aan de hoorzitting over Chemours in het stadhuis van Dordrecht hebben zo’n honderd mensen geprotesteerd. Ze riepen de provincie Zuid-Holland onder meer op om de vergunning voor Chemours in te trekken. De Provinciale Staten van Zuid-Holland houden vrijdagochtend in het stadhuis een hoorzitting over de chemische fabriek die sinds de jaren 60 in Dordrecht staat.

Onder meer leden van Extinction Rebellion Drechtsteden en de actiegroep Gezondheid Vóór Alles verzamelden zich voor het begin van de hoorzitting op het plein voor het stadhuis. Daar werden diverse speeches gehouden. Politieagenten keken op een afstandje toe.

De Zuid-Hollandse Staten besloten een hoorzitting te organiseren na een uitzending van tv-programma Zembla, enkele maanden geleden. Daarin kwam naar voren dat de leiding van de chemiefabriek jarenlang had verzwegen dat de omgeving vervuild raakte met gevaarlijke stoffen die onder PFAS vallen. De provincie Zuid-Holland is als vergunningverlener betrokken bij deze zaak.

De hoorzitting in de volle raadszaal begon om 09.00 uur. Omwonenden, wethouders van omliggende gemeentes en vertegenwoordigers van milieudienst DCMR en Chemours komen aan het woord in het stadhuis.