VVD-programma: meer vrijheid maar ook meer grenzen aan asiel

Meer vrijheid, een betere bestaanszekerheid voor mensen die “hard werken” en beperkingen op asiel, dat wordt de inzet van de VVD voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De partij presenteerde vrijdagochtend haar conceptverkiezingsprogramma met de titel ‘Ruimte geven. Grenzen stellen’.

Lijsttrekker Dilan Yeşilgöz noemt ‘vrijheid’ haar belangrijkste politieke drijfveer. Ze zegt het gevoel te hebben dat “de zuurstof uit de samenleving verdwijnt”, bijvoorbeeld door “verstikkende regels”. Volgens Yeşilgöz is er ruimte nodig in Nederland. Daarom is het volgens haar nodig om grenzen te stellen: “aan wie er binnenkomt, aan vervuiling en aan hoe we met elkaar omgaan”. Dat laatste punt slaat volgens haar zeker ook op de politiek: “we zijn te veel bezig geweest met onszelf en te weinig met de problemen in het land. Dat is oude politiek.”

Ook mengt de VVD zich op het thema bestaanszekerheid, iets waar Pieter Omtzigt en de combinatie PvdA-GroenLinks zich al nadrukkelijk op profileren. Bestaanszekerheid is volgens Yeşilgöz “een wezenlijk issue” in Nederland. De VVD wil dat fulltime werken meer gaat lonen en hoopt dit fiscaal aantrekkelijk te maken voor werkgevers.

Wat betreft stikstof wil Yeşilgöz dat de uitstoot “zo snel mogelijk naar beneden gaat”, maar dan wel zonder polarisatie. In eerste instantie zet de VVD in op ondernemers die bijvoorbeeld dankzij innovaties hun uitstoot verminderen, maar op termijn sluit de VVD een stikstofbelasting niet uit.

Veel tijd is er niet meer: in 2025 moeten de eerste stikstofdoelen worden gehaald, en uit berekeningen van Wageningen University & Research (WUR) van donderdag blijkt dat Nederland die vooralsnog niet gaat halen. Dan blijft de vergunningsruimte beperkt en blijft Nederland in feite op slot.

De VVD wil verder grote huurprijsstijgingen aan banden leggen en verschillende beroepen die maatschappelijk belangrijk zijn voorrang geven voor huurwoningen. Ook moet scheefhuur van sociale huurwoningen worden aangepakt door een jaarlijkse inkomenstoets. Op woningbouw wil de VVD meer grip krijgen, onder meer door als overheid locaties aan te wijzen voor bouw.

De huidige klimaatdoelen wil de VVD behouden: 55 procent CO2-reductie in 2030 en helemaal CO2-neutraal in 2050. In 2035 moet de energiesector al emissievrij zijn, dankzij de bouw van vier kerncentrales.

Het programma is nog niet definitief. Op 23 september moeten de leden ermee instemmen op het congres van de partij.