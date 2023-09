Keijzer adviseert mildere afhandeling ‘kanaaldrama’ Overijssel

De schaderegeling voor mensen die zijn getroffen door het zogeheten drama rond het kanaal Almelo-De Haandrik moet “menselijker, makkelijker en milder”. Dat adviseert Mona Keijzer, die de afgelopen maanden als bemiddelaar met alle betrokken partijen in de zaak rond het kanaaldrama in Overijssel heeft gesproken.

Keijzer presenteerde vrijdag haar bevindingen in een café-restaurant in Beerzerveld, nabij het kanaal. Ze vindt dat zo snel mogelijk een streep moet worden gezet onder de afhandeling van oude schades. “De provincie heeft beloofd om de schades in dit gebied ruimhartig af te handelen. Die belofte moet de provincie nakomen”, aldus Keijzer. Ze sprak voor haar onderzoek met bewoners van zeventig huizen aan het kanaal.

De voormalige CDA-coryfee stelt onder meer dat de overheid niet moeilijk moet doen over kleine herstelwerkzaamheden, reële vergoedingen moet betalen en serieus moet kijken naar contra-expertises. Ook vindt ze dat mensen die oude schades te laat gemeld hebben alsnog een verzoek moeten kunnen indienen voor vergoeding. De regeling wordt dan dus voor “een korte tijd” weer opengezet.

Tijdens haar presentatie benadrukte Keijzer wel dat mensen niet zozeer meer geld willen, “maar een oplossing”. Of er uiteindelijk meer geld nodig is om de problemen op te lossen, is volgens Keijzer aan Provinciale Staten.

Ze is “getroffen door het wantrouwen dat in dit gebied bestaat tegenover de provincie”, zei ze in Beerzerveld tegenover een volle zaal bewoners. Om vertrouwen te herstellen adviseert ze “een goed werkende organisatie met een bestuurlijk kopstuk van buiten de provincie, bij wie bewoners altijd terechtkunnen.”

Keijzer doet ook aanbevelingen voor de toekomst. Het gebied zal onderhoud nodig blijven hebben, anders verloedert het. In de regio moet bovendien worden nagedacht over zaken als droogte, die effect hebben op de kwaliteit van de bodem. Maar de benodigde werkzaamheden moeten op “een zorgvuldiger manier” worden gedaan dan in het verleden.

Tussen 2011 en 2016 werden delen van het ruim 30 kilometer lange kanaal Almelo-De Haandrik uitgediept en verbreed en zo toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In de jaren daarna kreeg de provincie Overijssel ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden. Zij hadden te maken met schades aan hun huis. De provincie stelde een schaderegeling op. Over de hoogte van de schadevergoeding en over de voorwaarden daarvoor ontstond een slepend conflict.