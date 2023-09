Minister Van Gennip bij TU Delft: politiek heeft techneuten nodig

Technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie (AI) confronteren de politiek met vragen waar techneuten hard bij nodig zijn. Dat zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij de opening van het academische jaar van de Technische Universiteit Delft. Verwijzend naar een uitspraak van de filosoof Plato waarschuwt ze studenten voor het risico als ze zich niet bemoeien met de politiek: dan krijgen de mensen die kwaad willen het misschien voor het zeggen.

Vorig jaar maakte de introductie van de chatbot ChatGPT een maatschappelijke discussie los over de kansen en gevaren van kunstmatige intelligentie. De jaaropening van de TU Delft staat in het teken van zulke techniek. Alleen een sterke overheid kan ervoor zorgen dat de kansen worden benut terwijl het menselijke aspect en de ethische bezwaren niet uit het oog worden verloren, oreert Van Gennip.

Als voorbeeld noemt de minister een pakketje dat na een simpele zoekopdracht op Google in een oogwenk thuis kan worden bezorgd. “Ingenieus”, vindt de bewindsvrouw. Maar achter dat pakketje schuilt mogelijk een “wereld van misbruik, verdeeldheid en ongelijkheid van kansen” en ook “laagbetaald werk gedaan door vaak kwetsbare mensen”.

De bewindsvrouw hoopt dat studenten na gaan denken over de vragen die dit voorbeeld oproept. Bijvoorbeeld welke taken aan robots over kunnen worden overgelaten en hoe de economie en arbeidsmarkt van de toekomst eruit moeten zien. “Het zijn mensen die een samenleving maken”, drukt de CDA-minister studenten op het hart.