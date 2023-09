Waarom autoritten onverwacht sterke relaties opbouwen

Autoritten blijken een verrassend goede gelegenheid te zijn voor diepgaande gesprekken en het versterken van relaties. Volgens een recent onderzoek van Motivaction in opdracht van automerk Škoda voert maar liefst 83% van de Nederlanders regelmatig diepgaande gesprekken tijdens autoritten. Bijna de helft (49%) gebruikt de auto zelfs om lastige gesprekken aan te gaan, terwijl een derde van de mensen regelmatig conflicten oplost in de auto.

Al rijdend de liefde verklaren

Het onderzoek onthulde ook dat autoritten gebruikt worden voor romantische uitingen, waarbij 45% van de Nederlanders hun liefde verklaart aan hun reisgenoot en 4% zelfs iemand ten huwelijk vraagt in de auto. Interessant genoeg gebruikt 31% de auto als een veilige ruimte om diepe geheimen te delen.

De belangrijkste redenen voor deze waardevolle gesprekken zijn dat je langere tijd samen in een afgesloten ruimte zit, niemand meeluistert, je hoeft elkaar niet aan te kijken en er is geen afleiding.

Diepgaande gesprekken tijdens autoritten

Het onderzoek toont aan dat we in de auto juist wel de tijd nemen voor persoonlijke, diepgaande gesprekken, ondanks onze drukke agenda’s en digitale afleidingen. Maar liefst 84% van de ondervraagden voelt zich comfortabel om diepgaande gesprekken te voeren in de auto, en voor 56% van de Nederlanders is de auto zelfs de ideale plek om persoonlijke onderwerpen aan te snijden.

Jongeren lijken meer geneigd te zijn om persoonlijke zaken te bespreken in de auto dan ouderen. Bijvoorbeeld, 26% van de 18-34-jarigen vraagt hun reisgenoot of ze gelukkig zijn, in vergelijking met slechts 10% van de 55-plussers. Ook blijkt dat 95% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar serieus of diepgaand praat met hun partner, terwijl dit percentage bij ouderen (65-80) lager ligt op 55%.

Versterken van relaties in de auto

Ook ouders bouwen sterke banden op met hun kinderen tijdens autoritten. Van de ouders die met hun kinderen in de auto zitten, heeft 63% hen beter leren kennen tijdens deze gesprekken. En 52% merkt op dat hun relatie met hun kinderen is verbeterd.

Al met al laat dit onderzoek zien dat autoritten een ideale gelegenheid zijn om diepgaande gesprekken te voeren en relaties te versterken. Dit geldt met name voor jongeren, ouders en koppels die tijdens het rijden de tijd nemen voor betekenisvolle conversaties.