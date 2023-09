Dijkgraaf: UvA schond integriteitsgrenzen in contact met Netflix

De Universiteit van Amsterdam heeft “zo op het eerste gezicht” de grenzen van de integriteit geschonden in de onderhandelingen over een sponsorcontract met Netflix, vindt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Dat zegt hij in reactie op een vraag van Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens het vragenuur over een artikel van Follow the Money. Een afdeling van de universiteit zou allerlei voordelen hebben aangeboden in de onderhandelingen over een contract van 550.000 euro om belastingonderzoek te sponsoren. Zo boden de onderzoekers aan om te helpen de omstreden belastingpolitiek van het streamingbedrijf aan de samenleving uit te leggen.

De voorstellen werden volgens Dijkgraaf gedaan door de Amsterdam Centre for Tax Law – onderdeel van de UvA – in een memo die is geschreven voordat het contract met Netflix werd gesloten. In het contract staat hier niets over vermeld, verzekert de bewindsman. Desalniettemin wekt de UvA hier de “schijn van belangenverstrengeling” volgens de minister. “Die memo had in mijn ogen niet zo mogen worden aangeboden. Daarmee schaad je niet alleen de reputatie van die specifieke vakgroep, maar eigenlijk gewoon van het universitaire gebeuren in het geheel.”

De bewindsman wil deze week nog in gesprek met de UvA over de kwestie, zegt hij toe na een verzoek van Omtzigt. De universiteit heeft toegezegd om te onderzoeken hoe dit contract tot stand is gekomen. Dijkgraaf wil dat de universiteit ook nagaat of er andere contracten zijn waarmee mogelijk iets mis is.