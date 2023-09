Vakbonden: meer actie nodig tegen burn-outs

Vakbonden CNV Jongeren en FNV Young & United vinden dat werkgevers meer moeten doen om burn-outs onder jonge werkenden te voorkomen. “We zeggen al een aantal jaren: let op, het is zorgelijk dat er zoveel mensen omvallen. Vooral op de plekken waar we ze het meeste nodig hebben. Maar er wordt vrijwel niks mee gedaan”, zegt Justine Feitsma, voorzitter van CNV Jongeren, in een reactie op cijfers van TNO en het CBS waaruit naar voren komt dat een kwart van de jonge werkenden kampt met burn-outklachten.

Feitsma denkt dat dit komt omdat de burn-outs nog niet direct tot een crisis hebben geleid. “Nederland functioneert nog.” Veel werkgevers vinden het ook lastig om mee om te gaan, zegt Feitsma. “Het gaat over gevoel, er zijn ook niet makkelijk maatregelen voor te bedenken.” Toch denkt de vakbondsvoorzitter dat bedrijven veel meer kunnen doen aan preventie. “Ga het gesprek aan. Op tijd.” Ze doelt daarbij op werkgevers die soms zien dat mensen in hun werk verdrinken, maar er niks aan doen. “Het vergt ook een bredere maatschappelijke blik. Wat voor maatschappij willen we zijn? “

De prestatiedruk begint volgens haar al op jonge leeftijd in het onderwijs. “En je merkt dat jonge mensen aan het begin van hun carrière alles goed willen doen, ze direct hun droombaan willen”, aldus de voorzitter. Ze ziet tegelijkertijd dat er veel wordt verwacht van de jongere generatie. “Overal waar ik kom, is iedereen heel hoopvol over de nieuwe generatie. Dat voelen ze ook.”

Daarnaast komt uit het onderzoek van TNO en het CBS ook naar voren dat de constante bereikbaarheid problemen oplevert. “Werkgevers kunnen meer rust inbouwen. Mensen krijgen rust in hun hoofd als ze aan het eind van de dag hun werk kunnen afsluiten, zoals vroeger. En dat ze niet het gevoel hebben dat ze altijd aan moeten staan.”

Hacer Karadeniz, vakbondsbestuurder van FNV Young & United, spreekt van een moeilijke tijd voor jongeren. “Dit is de eerste generatie die het slechter heeft dan hun ouders. Jongeren worden als lui bestempeld, maar ze zijn kwetsbaarder dan vroeger.” Volgens Karadeniz hebben veel jongeren ook moeite om rond te komen. “Ze worden onevenredig hard geraakt, onder meer door de huidige woningmarkt en de tekorten in de GGZ.” Karadeniz vindt dat werkgevers meer moeten betalen, zodat de financiële stress minder wordt. Ook moeten ze volgens haar inzien dat mensen “geen robots zijn”.

Sommige werkgevers hebben daar al wel meer oog voor. “Ze kijken goed naar wat aantrekkelijk is voor jongeren, zoals de invoer van een 34-urige werkweek”, zegt de FNV-vakbondsbestuurder.