Explosie en brand bij woning Rotterdam-Oost

Bij een woning aan de Trilgras in de Rotterdamse wijk Ommoord is in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest waarbij ook brand uitbrak. De aanwezigen konden het pand op tijd verlaten. Een van de personen die in de woning aanwezig was raakte lichtgewond, meldt de politie. Volgens lokale media ging het om een kind dat vanaf de eerste etage naar beneden is gesprongen, maar dat meldt de politie niet.

De politie vermoedt opzet en doet onderzoek. Mogelijk is er iets door de brievenbus van de woning gegooid. De brandweer wist het vuur snel te doven. Er is nog geen verdachte aangehouden. De woning is in 2021 al eens beschoten. Onduidelijk is nog of de huidige bewoners er toen ook al woonden en of de incidenten verband houden met elkaar.