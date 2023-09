Ruim 30 procent meer noodpaspoorten verstrekt dan voor corona

De marechaussee heeft afgelopen zomervakantie 32,5 procent meer noodpaspoorten voor reizigers moeten verstrekken dan in dezelfde periode voor corona in 2019. In totaal heeft de marechaussee afgelopen juni, juli en augustus 5022 nooddocumenten verstrekt, waarvan ruim de helft (2567) op luchthaven Schiphol. In diezelfde periode in 2019 ging dat nog om 3789 nooddocumenten, waarvan 2287 op Schiphol.

Een van de redenen voor de stijging is de Brexit, aldus een woordvoerder van de marechaussee. Omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, is sinds 1 oktober 2021 een paspoort verplicht voor het reizen van en naar Groot-BrittanniĆ«. “Maar tot de dag van vandaag krijgen wij mensen bij de balie die een ID-kaart bij zich hebben in plaats van een paspoort.”

Omdat er vanwege corona lang niet gereisd kon worden, komen er ook altijd nog een hoop mensen op het vliegveld pas achter dat hun paspoort of identiteitskaart niet meer geldig is, aldus de woordvoerder. Op Schiphol werden vorig jaar 9000 nooddocumenten op de luchthaven verstrekt. In 2019 waren dat er nog ruim 7300.

Verder noteerde de marechaussee afgelopen zomer 21 incidenten van reizigers die met een kind reisden zonder toestemmingsformulier van beide ouders. Om kindontvoeringen te voorkomen, moet een gezaghebbende ouder met een toestemmingsformulier kunnen aantonen dat de andere ouder hiermee akkoord is. Deze zogeheten ‘onttrekkingen ouderlijk gezag’ iets hoger dan voor corona, toen meldde de marechaussee zestien van dit soort gevallen.

De marechaussee houdt niet bij of er bij deze ook daadwerkelijk sprake is geweest van een kindontvoering. “Het is mogelijk dat er na een incident iemand is aangehouden, of dat bijvoorbeeld de minderjarige is overgedragen aan een instantie”, aldus een woordvoerder. “Maar het kan ook zo zijn dat er contact is gelegd met de andere ouder en dat het toestemmingsformulier alsnog correct wordt opgestuurd. Dan kunnen kind en volwassenen gewoon doorreizen.”