Gideon van Meijeren (FVD) beticht OM van ‘heksenjacht’

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren vindt de timing van het Openbaar Ministerie (OM) om hem te vervolgen voor opruiing “typisch”. Het OM heeft ruim een jaar de tijd genomen om de uitspraken van het Kamerlid te onderzoeken, en besluit twee maanden voor de verkiezingen over te gaan tot vervolging. “Dat vind ik toch echt wel de schijn hebben van een politiek proces, een heksenjacht”, zei Van Meijeren.

Het Tweede Kamerlid wordt vervolgd voor twee gevallen van opruiing, waarbij hij geopperd zou hebben dat geweld tegen de overheid geoorloofd is. Van Meijeren ontkent dit, en zegt voor “vreedzaam, geweldloos en liefdevol” verzet te zijn.

Hij beschuldigt de media ervan zijn woorden te hebben verdraaid en denkt dat de rechter tot dezelfde conclusie gaat komen. Het Kamerlid heeft dan ook “geen spijt” van zijn uitspraken. FVD-partijleider Thierry Baudet vindt de timing eveneens “opmerkelijk” en staat “volledig” achter zijn partijgenoot.

Van Meijeren deed de uitspraken waarvoor hij vervolgd wordt allebei in 2022. Een keer tijdens een boerenmanifestatie in Tuil (Gelderland) en de andere keer in een interview dat op internet verscheen. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak is. Dat kan nog enige maanden duren. Het OM zegt dat Van Meijeren eerst de kans krijgt om relevante stukken aan het strafdossier toe te voegen.

Op de kritiek van Van Meijeren dat het OM bezig is met een heksenjacht zo vlak voor de verkiezingen, zegt de OM-woordvoerder dat het onderzoek tijd vergde. “We zijn in de zomer van vorig jaar begonnen. Eerst is uitgezocht hoe het juridisch werkt, omdat het een Kamerlid betreft. Daarna is inhoudelijk onderzoek gedaan. Er zijn heel wat uitlatingen gedaan en in het dossier opgenomen, om het in de context te kunnen beoordelen. Het is veel. Al die tijd was nog helemaal niet duidelijk dat het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen zouden volgen. Ook is de verdachte uitgenodigd voor verhoor, waar hij niet is verschenen, voordat de beslissing viel om hem te vervolgen. We hebben bepaald niet stilgezeten.”