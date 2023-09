Opluchting bij museumdirecteuren na terugkeer schilderij Van Gogh

Directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm en Evert van Os, algemeen directeur van museum Singer Laren, zijn opgelucht over de terugkeer van het Van Gogh-schilderij Lentetuin. “We zijn blij en verheugd dat het schilderij weer terug is in de Nederlandse kunstwereld”, aldus Van Os dinsdagmiddag tijdens een persconferentie in het Groninger Museum.

“Zo’n diefstal blijft aan je knagen. Iedere dag”, zegt Van Os die de persconferentie opende met een grote bos bloemen voor het Groninger Museum. Het schilderij werd in maart 2020 gestolen uit het museum Singer Laren, dat het destijds in bruikleen had van het Groninger Museum. Het is nu na 3,5 jaar weer terecht.

Blühm kreeg donderdagavond al bericht over de vondst. “Ik was eerst wat sceptisch, want een eerdere poging om het schilderij terug te krijgen mislukte. Ook moesten we het schilderij identificeren.” Dat was geen moeilijke opgave volgens Blühm. “Dat zie je meteen.”

Het schilderij blijft voorlopig in Amsterdam. Het werk dat na de roof beschadigd is geraakt, ligt voor restauratie in het Van Gogh Museum. “Zij zijn daarin het beste.” De restauratie kan volgens Blühm nog een tijd duren. “Hoe lang het precies duurt weten we nog niet. Het kan weken zijn, maar we verwachten dat het maanden zal zijn.”

Blühm bleef hoop houden op de terugkeer van het schilderij. “Ik verwachtte dat het schilderij terug zou komen. Een Van Gogh komt altijd terug, maar de vraag is altijd na hoe lang.”