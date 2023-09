Rotterdam steunt culturele organisaties die lijden onder inflatie

De gemeente Rotterdam stelt een noodfonds in voor culturele organisaties die in de problemen zijn gekomen door de inflatie en de gestegen energie- en loonkosten. In het fonds komt 5,6 miljoen euro, heeft de gemeente bekendgemaakt.

Volgens de gemeente gaat het om een eenmalige regeling. Alleen organisaties die gedurende het hele jaar blijvende problemen hebben door de opgelopen kosten kunnen een beroep doen op het fonds.

“Die instellingen ondersteunen we als stad”, zegt wethouder Said Kasmi (onderwijs, cultuur en evenementen). “Zij hebben nauwelijks nog de reserves die nodig zijn voor een succesvol herstel. Ze verdienen onze steun, want een stevige culturele sector vormt het fundament voor een levendige stad.”