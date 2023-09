Vrijspraak voor zorgmedewerker na overlijden cliënt

Een 33-jarige zorgmedewerker uit Utrecht is vrijgesproken in een zaak die draait om de dood van een 53-jarige zorgbehoevende bewoner van zorginstelling Bartiméus in Doorn. Het Openbaar Ministerie verweet de zorgmedewerker ervan dat hij hem hulp had moeten verlenen, maar dit niet heeft gedaan. De rechtbank vindt het echter niet bewezen dat hij opzettelijk nalatig is geweest.

Medewerkers van het zorgcentrum vonden de cliënt in de ochtend van 29 augustus met een zware ademhaling en verwondingen aan zijn hals en gezicht. Hij overleed een dag later. Het is volgens de rechtbank, gezien de medische voorgeschiedenis van de cliënt, een reële mogelijkheid dat de man zichzelf had verwond.

Het OM eiste eerder een celstraf van 150 dagen, waarvan 52 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 120 uur tegen de zorgmedewerker die de bewuste nacht voor hem zorgde. Volgens de officier van justitie had de zorgmedewerker niet genoeg toezicht op de cliënt gehouden.

“Als je als zorgmedewerker verantwoordelijk bent voor onderhoud, verpleging of verzorging van iemand, ben je alleen strafbaar als je diegene opzettelijk in een hulpeloze toestand brengt of laat. De rechtbank oordeelt dat daar in deze zaak geen sprake van is”, zo wordt nu gemeld. De rechtbank noemt het wel “lichtzinnig” dat de zorgmedewerker tot tweemaal toe was gaan slapen tijdens zijn dienst. Dat de zorgmedewerker niets meldde bij zijn collega’s van de ochtendploeg, komt volgens de rechtbank door de overtuiging dat hij dacht “dat het wel los zou lopen, zoals meestal het geval was”.

“Het is aannemelijk dat hij dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. De rechtbank heeft niet de overtuiging dat verdachte wist hoe ernstig de man eraan toe was. De man wordt daarom vrijgesproken”, vat de rechtbank samen.