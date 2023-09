Utrecht: personeelstekort ov hardnekkig, wijzigingen stap vooruit

Net als in veel andere regio’s is er in de provincie Utrecht een personeelstekort in het stads- en streekvervoer. De provincie noemt het tekort “hardnekkig”, maar verwacht wel dat de reiziger beter bediend kan worden met de nieuwe dienstregeling die in december dit jaar ingaat.

De provincie laat weten dat vervoersbedrijf U-OV genoodzaakt is te blijven rijden met een tijdelijke dienstregeling die waarschijnlijk nog verder wordt afgeschaald. U-OV heeft wel toegezegd dat bussen vaker gaan rijden, zodra er weer voldoende personeel is. Ook bij Syntus Utrecht is het tekort aan personeel een punt van zorg. Daardoor kunnen ritten uitvallen.

U-OV en Syntus Utrecht voeren vanaf 10 december verschillende wijzigingen door in het ov. Volgens de provincie rijden met de nieuwe dienstregeling bussen vaker op tijd en wordt de overstap tussen bus, tram en trein beter. Ook zijn de nachtbussen van Syntus in de weekenden helemaal terug. “Bij de nieuwe dienstregeling zetten we met name in op een betrouwbare, voorspelbare dienstregeling met zo min mogelijk rituitval, ook als dat betekent dat er op een aantal buslijnen minder vaak gereden kan worden”, zegt gedeputeerde André van Schie (mobiliteit).

De provincie had U-OV en Syntus Utrecht ook gevraagd voorstellen te doen voor een verdere uitbreiding van de dienstregeling. “De vervoerders hebben helaas aangegeven deze uitbreidingen in ieder geval niet voor september 2024 te kunnen doen, omdat er te weinig personeel is. De ambitie is deze uitbreidingen later alsnog door te voeren”, stelt de provincie.