Rode Kruis haalt ruim 110.000 euro op voor slachtoffers Libië

Op gironummer 7447 dat het Rode Kruis dinsdagmiddag openstelde voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Libië, is een kleine 24 uur later 111.811,97 euro binnen gekomen. Met het geld verstrekt zusterorganisatie de Libische Rode Halve Maan noodhulp in het getroffen gebied, meldt het Rode Kruis.

“Dit is een overstroming van catastrofale omvang”, zegt Derk Segaar van het Rode Kruis. “Het water stond op sommige plekken tot wel drie meter hoog. Alle hulp is nodig, want hele wijken zijn weggespoeld.”

Volgens de organisatie is er een tekort aan alles. Duizenden mensen zijn dakloos geworden en hebben dringend medische hulp nodig. Ook is er een risico dat door vervuild water ziekten als diarree en cholera uitbreken.

Het Rode Kruis heeft een vrachtschip naar Libië gestuurd dat onder meer 250 tenten, 5000 dekens en 10.000 voedselpakketten aan boord heeft. Volgens de hulporganisatie is nog eens 40 ton aan hulpgoederen zoals reddingsboten en medische spullen onderweg.

Stichting Vluchteling zamelt eveneens geld in voor Libië. Daar is ruim 65.000 euro binnengekomen. Stichting Vluchteling heeft daarnaast een kwart miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp.

Artsen zonder Grenzen stuurt een noodteam van medisch en logistiek personeel naar Derna, de havenstad in het noordoosten van Libië die zwaar is getroffen. Dat team komt donderdag in het gebied aan.