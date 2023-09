Bij een bedrijfspand in het Groningse Oude Pekela is dinsdagavond een explosie geweest. Die gebeurde rond 23.30 uur bij een gebouw aan de Feiko Clockstraat. Na de ontploffing brak er brand uit, de brandweer rukte uit om die te blussen. Er is niemand gewond geraakt.

Diverse lokale media melden dat het getroffen pand een zonne- en nagelstudio zou zijn. Een woordvoerder van de politie wilde dat niet bevestigen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.