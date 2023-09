Provincie Zuid-Holland neemt besluiten over Chemours

De Provinciale Staten van Zuid-Holland praten wederom over de chemische fabriek Chemours en kunnen dit keer besluiten nemen. De situatie rond het bedrijf in Dordrecht is het belangrijkste agendapunt tijdens de maandelijkse Statenvergadering. Heel wat partijen in de Staten hebben moties aangekondigd, met verzoeken aan het college van gedeputeerden.

Onder meer de SP en Partij voor de Dieren willen dat de provincie de vergunning van Chemours intrekt. De gedeputeerden die over vergunningverlening en het toezicht daarop gaan – Frederik Zevenbergen en Meindert Stolk – hebben echter al aangegeven dat dit wettelijk niet mogelijk is. Ze deden vorige week in een rondetafelgesprek met leden van de Tweede Kamer een oproep om de wet- en regelgeving aan te passen, zodat de provincie wél kan afdwingen dat Chemours en andere bedrijven geen PFAS meer uitstoten.

Sinds een uitzending in juni van het tv-programma Zembla, genaamd ‘de PFAS-doofpot’, neemt de politieke druk op Chemours toe. De leiding van het bedrijf heeft jarenlang verzwegen dat het grote hoeveelheden schadelijke PFAS-stoffen uitstootte, waardoor de omgeving vervuild raakte. De provincie Zuid-Holland hield recentelijk een tweedaagse hoorzitting over Chemours en twee weken geleden ging het in een commissievergadering ook over de PFAS-problematiek.

De Statenvergadering op het provinciehuis in Den Haag begint om 10.00 uur.