Groningen kan niet zomaar blik agenten opentrekken na geweldsgolf

In de strijd tegen criminaliteit, aanslagen, schietpartijen en ondermijning in Groningen is niet zo maar extra politie-inzet te regelen. Commissaris van de Koning René Paas zei dat in een debat met bezorgde Statenleden over de verwevenheid tussen de georganiseerde misdaad en de bovenwereld.

De provincie is de laatste tijd vrijwel dagelijks het toneel van explosies en schietpartijen, wellicht door conflicten tussen drugsbendes. Wat niet helpt is dat veel inwoners argwanend zijn jegens autoriteiten en terughoudend met meldingen over dumping van drugsafval, wietplantages en drugslabs.

“Dagelijks vliegen ons de kogels om de oren”, zei BBB-Statenlid Bas Wiegmans. “Kinderen worden ingezet bij drugsdeals of geweldsdelicten. De georganiseerde misdaad heeft zich ingevreten in de samenleving.” Diverse sprekers wezen op het negatieve effect van drugsgebruik in het uitgaanscircuit.

Groningen heeft veel gebieden met grote economische problemen en weinig toezicht, en een lange grens met de zee waar criminelen misbruik van maken, aldus Paas. Het is volgens hem zaak te bouwen aan een samenleving die resistent is tegen ondermijning door in te zetten op preventie en repressie, leefbaarheid en een vitaal platteland. “Maar er is geen quick fix. Een blik agenten opentrekken is makkelijker gezegd dan gedaan.” Hij ziet in de boa’s van de omgevingsdienst echter een “formidabele speler in het tegengaan en signaleren van criminaliteit”.

In maart kondigden burgemeesters van Groningse gemeenten samen op te trekken in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in hun provincie. “Indrukwekkend”, vindt Paas. De provincie wil hen hierbij helpen en is al bezig kwetsbaarheden rond subsidies, inkoopbeleid en ICT in kaart te brengen.

Later dit jaar volgt een provinciale “startnotitie” gericht op de aanpak van ondermijning. Het is volgens Paas logisch daarin ook aandacht te besteden aan “weerloze en kwetsbare” mensen in het asielcentrum in Ter Apel, die volgens de PVV worden gerekruteerd door criminelen. De commissaris pleit verder voor serieuze strategieën om het toezicht in de Groningse havens te verbeteren.