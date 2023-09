Marijnissen: schrap ook andere deel bezuiniging op ouderenzorg

Volgens de SP is het “goed nieuws” dat een deel van een bezuiniging op de ouderenzorg geschrapt is, maar “laten we zorgen dat ook het andere deel van tafel gaat”, zei SP-leider Lilian Marijnissen woensdag tijdens Algemene Politieke Beschouwingen.

Maandag werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid een bezuiniging van 225 miljoen euro op de ouderenzorg terugdraait. De sector zou nog niet klaar zijn de maatregelen door te voeren. Maar volgens de SP staan er voor komend jaar nog steeds honderden miljoenen euro’s aan bezuinigingen in de ouderenzorg ingeboekt.

Marijnissen: “Afgelopen zondag waren we bij elkaar voor ons Prinsjesdagprotest. Een van de voornaamste inzetten van het protest waren dat de bezuinigingen op de ouderenzorg, op de verpleeghuizen, van de baan zouden gaan. Een compliment aan alle zorgverleners die met ons actievoerden om ze van tafel te halen. De zorg verdient geen bezuinigingen, maar investeringen.”

Marijnissen pleit er tevens voor de zeggenschap terug te brengen in de zorg. “Op naar een Nationaal Zorgfonds, zonder zorgverzekeraars en een eigen risico. Geef mensen die het doen zeggenschap over de zorg. Want zij weten wat er nodig is. Het scheelt ook veel bureaucratie en geld en maakt werk gewoon leuker.”