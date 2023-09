Partijen debatteren hoe ver ze begroting kunnen verbouwen

Politieke partijen komen gewapend met veel voorstellen naar de Tweede Kamer om de begroting zodanig te verbouwen dat er meer geld beschikbaar komt voor inkomenssteun. Omdat het kabinet eerder dit jaar is gevallen, is nu de Kamer aan zet. Tijdens de zogeheten Algemene Politieke Beschouwingen, het grote politieke debat dat gedurende twee dagen na Prinsjesdag wordt gehouden, moeten de partijen onderling op zoek naar steun voor de plannen.

Het kabinet heeft 2 miljard euro uitgetrokken om te voorkomen dat de armoede toeneemt. Maar verschillende partijen vinden dat bedrag te weinig. Zowel links als rechts zijn er plannen waarmee zij willen bereiken dat mensen meer geld overhouden aan het einde van de maand.

Waar een meerderheid voor lijkt, is het verlagen van de accijnzen op brandstof. Een accijnsverlaging waar het kabinet eerder mee kwam, vervalt als er niets gebeurt. Een liter benzine wordt daarmee mogelijk 20 eurocent duurder. Ook zijn er plannen om het minimumloon te verhogen, om het openbaar vervoer goedkoper te maken, of om bijvoorbeeld schulden kwijt te schelden. De kosten voor de plannen kunnen oplopen tot in de miljarden.

Het zal dan ook aankomen op de financiële dekking voor de plannen. Demissionair financiënminister Sigrid Kaag, maar ook premier Mark Rutte waarschuwden dat niet alles kan. Plannen om de ene maatregel te financieren, kunnen elders pijn doen.

De APB’s kunnen dit jaar niet los worden gezien van de naderende verkiezingen, in november dit jaar. Twee dagen lang debatteren politieke kopstukken met elkaar over de toekomst van het land. Tegelijkertijd staan vertrekkende politici nog op het toneel, terwijl aankomende leiders op hun handen moeten zitten. Afzwaaiend premier Mark Rutte zal donderdag aan het woord komen, maar is geen VVD-leider meer. Hetzelfde geldt voor Jesse Klaver van GroenLinks, die na de verkiezingen verdergaat in de gezamenlijke fractie van GroenLinks-PvdA.

Ruttes opvolger, huidig justitieminister Dilan Yeşilgöz, moet nog even op haar handen zitten: zij is weliswaar al VVD-leider, maar zit de komende dagen nog in het kabinetsvak te luisteren. Hetzelfde geldt voor D66-leider Rob Jetten, nu nog klimaatminister. Frans Timmermans, de nieuwe leider van GroenLinks-PvdA, is helemaal niet bij het debat aanwezig omdat hij niet verkozen is tot de Tweede Kamer.