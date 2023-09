Vier op de vijf patiënten bezorgd om de toekomst van hun zorg

Meer dan 80 procent van de patiënten maakt zich zorgen of zij over tien jaar nog wel goede zorg kunnen krijgen. Die zorgen gaan vooral over de toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dat meldt de Patiëntenfederatie Nederland op basis van een enquête onder meer dan 11.000 mensen die op dit moment zorg nodig hebben.

Vanwege personeelstekorten en steeds maar stijgende kosten vragen patiënten zich af of er in de toekomst nog wel voldoende zorg in de buurt beschikbaar is, en of zij over tien jaar nog wel zorg kunnen betalen, zo blijkt uit het onderzoek. Onder meer door die ontwikkelingen denkt 70 procent van de ondervraagde patiënten dat “de zorg in Nederland over 10 jaar (veel) slechter is dan nu”.

Tegelijkertijd lijken de kosten voor de zorg alleen maar te stijgen, ziet de federatie, die daarbij verwijst naar de met Prinsjesdag gepresenteerde begroting. “In 2024 valt de eenmalige extra zorgtoeslag uit 2023 weg, de zorgpremie gaat omhoog en komt er een eigen bijdrage in de WMO bij. De stapeling van kosten lijkt daarmee groter te worden en de zorg voor patiënten simpelweg duurder en minder toegankelijk.”

Volgens directeur-bestuurder Arthur Schellekens is er snel verandering nodig om de zorg klaar te stomen voor de toekomst, en moet er een duidelijke visie komen over hoe die toekomst eruit gaat zien. “De onzekerheid daarover bij patiënten is groot. Die moeten we zien weg te nemen,” aldus Schellekens.

Overigens is een groot deel van de patiënten wel tevreden over de huidige zorg. Zo is die vaak van goede kwaliteit en kunnen patiënten meestal makkelijk terecht. Gemiddeld beoordelen patiënten de huidige zorg in Nederland met een 7,3.