Commissaris van de Koning Berends legt taken tijdelijk neer

De commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, legt zijn taken tijdelijk neer. Dat meldt hij in een verklaring op de website van de provincie.

Berends ligt onder vuur na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, waarover dagblad De Gelderlander vorige week berichtte.

De commissaris heeft Provinciale Staten gevraagd “een feitenonderzoek in te stellen naar de integriteitsschendingen waarvan ik als commissaris van de Koning word beticht en de dieperliggende achtergronden van de aantijgingen te achterhalen”. Hij zegt zijn werk tijdelijk neer te leggen om de onderzoekers alle ruimte te geven.

Volgens Berends zal demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken op korte termijn een waarnemer aanwijzen.

De Gelderlander meldde vorige week op basis van gesprekken met ambtenaren dat er een angstcultuur heerst bij de provincietop. Berends en enkele naaste medewerkers zouden zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag in het provinciehuis. Het zou vooral gaan om zaken als schreeuwen, roddelen, pestgedrag en intimidatie. Daarnaast zou er soms ook sprake zijn van lichamelijk grensoverschrijdend gedrag.