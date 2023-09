Amsterdam neemt extra maatregelen wegens achterblijven woningbouw

In plaats van de beoogde 7500 woningen worden in Amsterdam dit jaar waarschijnlijk slechts 4500 woningen gebouwd, schat het stadsbestuur. Het college treft daarom in aanvulling op de maatregelen uit het Woningbouwplan van januari extra crisismaatregelen.

In de eerste zes maanden van dit jaar blijft Amsterdam met de bouw van 2355 woningen, waarvan 1576 sociale huurwoningen, flink achter bij de doelstellingen. De stad wijt het tegenvallende resultaat aan de verslechterende marktomstandigheden, waaronder stijgende bouwkosten, hoge rente en onzekerheid over nationale huurmaatregelen.

Het zogeheten Doorbouwakkoord, dat donderdag ondertekend wordt door de gemeente en koepelorganisaties, regelt enkele bijkomende maatregelen. Zo wil de gemeente in transformatieprojecten, waarbij de bestemming van een pand gewijzigd wordt, de in contracten afgesproken grondprijzen op een later moment herbekijken. Dit zou gunstig moeten zijn voor ontwikkelaars omdat dit kan leiden tot lagere grondprijzen.

Naast deze tijdelijke crisismaatregel onderzoekt Amsterdam in overleg met marktpartijen of er meer moet worden aangepast, zoals een alternatieve indexatie van de grondprijzen die beter aansluit op de marktontwikkelingen dan de huidige indexatie die gebaseerd is op de inflatie.

“Het leed van de woningzoekende lijkt soms abstract maar is heel concreet, vooral bij jonge mensen”, zegt wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw en stedelijke ontwikkeling) in een verklaring. “Voor hen willen we doen wat we kunnen om, in goed overleg met corporaties en ontwikkelaars, het bouwen in deze moeilijke tijden extra stimuleren.”

Elk jaar krijgt Amsterdam er 10.000 inwoners bij, maar het woonaanbod stijgt niet een hard mee. Nationaal is er dit jaar een tekort van 390.000 woningen, becijferde onderzoeksbureau ABF Research afgelopen juli in opdracht van Binnenlandse Zaken. Vorig jaar ging het nog om 315.000 huizen. Pas rond 2028 zou de krapte op de woningmarkt iets minder worden.