Kamer wil extra verhoging minimumloon en kinderopvangtoeslag

De Tweede Kamer wil het minimumloon volgend jaar met 1,7 procent extra verhogen. Ook uitkeringen als de AOW stijgen mee. Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag omhoog, zodat ouders zelf minder geld bij hoeven te leggen. Alles bij elkaar kosten de maatregelen 2 miljard euro extra. De rekening daarvoor wordt met name neergelegd bij het bedrijfsleven.

Dit voorstel van GroenLinks-PvdA krijgt steun van in ieder geval ChristenUnie, D66, PVV, PvdD, Volt, DENK, BIJ1, en de onafhankelijke Kamerleden Liane den Haan en Nilüfer Gündoğan. De partijen willen met deze maatregelen zowel gezinnen op het sociaal minimum als middeninkomens te hulp schieten.

Bedrijven gaan belasting betalen als zij van hun winst eigen aandelen inkopen. Dat levert volgens de partijen 1,2 miljard euro op. Daarnaast wordt de bankenbelasting dusdanig verhoogd dat die 350 miljoen euro extra opbrengt. Ook inkomsten uit vermogen en deelnemingen in bedrijven worden zwaarder belast, wat nog eens 450 miljoen euro in het laatje moet brengen.

“Vandaag laat de Tweede Kamer zien dat we in staat zijn om ondanks alle verschillen de handen op elkaar kunnen krijgen en iets kunnen regelen voor alle mensen die al tijden moeite hebben om rond te komen”, zegt fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA. “Zodat het weer iets makkelijk wordt om de boodschappen en de huur te betalen. “

Mensen die werken, moeten daarvan kunnen rondkomen, vindt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. “Daarom zetten we vandaag een eerste stap in het verhogen van het minimumloon. Want rust in het huishoudboekje betekent rust aan de keukentafel.”