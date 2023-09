Tata Steel ‘geraakt’ door nieuw RIVM-rapport

Tata Steel laat weten “geraakt” te zijn door de resultaten van nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat instituut concludeert dat de uitstoot vanaf het fabrieksterrein van Tata Steel de gezondheidsrisico’s voor inwoners van de IJmond vergroot en de levensverwachting verkort. Gemiddeld verkorten de emissies de verwachte levensduur van omwonenden met 2,5 maand.

“Wij zijn al jaren met de IJmond vergroeid, we weten dat mensen in de omgeving zich zorgen maken over de impact van ons bedrijf op hun gezondheid, en dat trekken wij ons aan”, zegt Ruth van Moesdijk, die bij de fabriek verantwoordelijk is voor gezondheids- en milieuzaken. “Juist daardoor raken de bevindingen van het RIVM ons.”

Ze wijst in een eerste reactie op het rapport ook op het verbetertraject van Tata Steel om de uitstoot van meerdere stoffen te beperken. Zo verwacht de staalfabriek de emissies zware metalen en fijnstof aan het einde van dit jaar omlaag te krijgen. Dat gebeurt met afzuiginstallaties bij de hoogovens en de staalfabriek en een ontstoffingsinstallatie van de pelletfabriek. In 2025 moet een installatie bij de pelletfabriek voor minder stikstofuitstoot zorgen.

“De wettelijke en maatschappelijke normen voor bedrijven als Tata Steel zijn door de jaren heen veranderd en zullen blijven veranderen. En ons bedrijf verandert mee. Het rapport laat zien dat onze uitstoot voldoet aan wettelijke grenswaarden”, stelt Tata Steel.