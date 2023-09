VluchtelingenWerk verwijt overheid tekort aan menswaardige opvang

De overheid schendt haar verplichting om te zorgen voor een adequate menswaardige opvang voor asielzoekers. Een jaar geleden sprak de rechter al uit dat de opvangomstandigheden moesten worden verbeterd, maar er is weinig tot niets veranderd. Nog steeds verblijven meer dan 20.000 mensen in locaties die niet bedoeld zijn voor een langdurig verblijf. Dat zei VluchtenlingenWerk vrijdag in een reactie op de noodoproep van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor onmiddellijk honderden extra opvangplekken.

De dagelijkse schommelingen in het aantal mensen dat asiel aanvraagt leiden weer tot acute problemen, constateert de organisatie. En dat terwijl het aantal asielaanvragers tot nu toe onder het vooraf geschatte aantal voor 2023 blijft en ondanks eerdere oproepen voor meer plaatsen voor minderjarige asielzoekers. Het tekort aan menswaardige opvangplekken is structureel, vindt VluchtelingenWerk.

De organisatie roept de overheid op om “nu eindelijk uit de crisissfeer te komen.” “Acuut meer en voldoende opvangplekken, met name voor minderjarigen, meer capaciteit voor de registratie van arriverende vluchtelingen en een goede spreidingswet die zorgt voor een eerlijke verdeling van goede plekken in heel Nederland. Wij roepen de Eerste en Tweede Kamer op deze wet nu snel te verbeteren en aan te nemen”, aldus VluchtelingenWerk. De politiek praat volgende week weer over de spreidingswet.