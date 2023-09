ChristenUnie Friesland vervangt beide Statenleden

ChristenUnie Friesland vervangt beide leden in de Provinciale Staten. Petra Ellens en Douwe van Oosten nemen vanaf woensdag in ieder geval tijdelijk de twee zetels van de partij over. De recent ingezworen fractievoorzitter Jantsje van der Veen trekt zich de komende zestien weken terug vanwege gezondheidsredenen.

De zetelbezetting van de ChristenUnie is dit jaar een tombola. Na de verkiezingen in maart zaten Matthijs de Vries en Margreet Jonker voor de partij in de Provinciale Staten. De Vries is ondertussen gedeputeerde geworden en Jonker is tot eind oktober op non-actief gesteld als Statenlid, vanwege een integriteitskwestie. Jonker is uit de fractie gezet, maar ze kan haar zetel nog behouden. Onlangs zei ze dat ze nog niet weet of ze dat wil, “maar het is wel mijn zetel”.

Mocht Jonker haar zetel behouden, dan kost dat de coalitie een zetel en wordt de meerderheid in de Staten kleiner.

Het kan dus zomaar zijn dat Van Oosten zijn zetel eind oktober weer kwijt is aan Jonker. Het is vooralsnog de bedoeling dat Van der Veen over zestien weken terugkomt en Ellens weer vervangt.