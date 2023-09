Amsterdam overlegt over eventuele maatregelen Ajax-Feyenoord

De gemeente Amsterdam overlegt dinsdag over mogelijke maatregelen rondom de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA woensdag. Afgelopen zondag staakte de scheidsrechter het duel bij een 3-0-voorsprong voor de Rotterdammers, nadat tweemaal vuurwerk op het veld was gegooid. Later werden vernielingen aangericht bij de hoofdingang van het stadion en er werden stenen, flessen en vuurwerk naar de ME gegooid. De wedstrijd wordt nu woensdag zonder publiek uitgespeeld.

Het overleg van de gemeente over de wedstrijd van woensdag is een standaard overleg dat altijd plaatsvindt voorafgaand aan een wedstrijd, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. De burgemeester is er zelf dan ook niet bij.

Halsema liet maandag in het programma Nieuwsuur weten dat ze vindt dat ze moet optreden als Ajax en de KNVB niet bereid zijn verdergaande maatregelen te nemen naar aanleiding van de ongeregeldheden zondag in en rondom het stadion. Ze kan dan besluiten om dergelijke maatregelen op te nemen in de voorwaarden van een vergunning voor de wedstrijden van Ajax in Amsterdam. In het uiterste geval kan ze verbieden dat er gespeeld wordt.

De KNVB besloot maandag dat de laatste 35 minuten van het gestaakte duel woensdagmiddag zonder publiek in de Johan Cruijff ArenA moet worden uitgespeeld. De wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam, die voor woensdag gepland stond, is daardoor uitgesteld.