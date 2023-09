Eerste Kamer wil stikstoffonds voorlopig niet behandelen

De Eerste Kamer wil het stikstoffonds niet meer behandelen, totdat er een nieuw kabinet is. Senator Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA) meldde dinsdag tijdens een vergadering dat haar fractie een verzoek om het controversieel te verklaren zal steunen. Daarmee zijn ten minste 41 van de 75 senatoren voor het controversieel verklaren van het stikstoffonds.

Het fonds kan nu niet opgericht of gevuld worden. Het kabinet wilde het fonds vullen met in totaal 25 miljard euro, beschikbaar tot en met 2035. Door eerdere aanvragen bleef daar nog ongeveer 24,3 miljard euro van over. Van het geld konden maatregelen gefinancierd worden waardoor de natuur minder last heeft van stikstofneerslag. Demissionair stikstofminister Christianne van der Wal benadrukte al dat de financiering van de maatregelen nog wel door kan gaan. Voorlopig worden plannen betaald vanuit de lopende begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Woensdagmiddag wordt de lijst van controversiƫle onderwerpen definitief vastgesteld. Indien nodig wordt er volgende week over gestemd, meldt een woordvoerder van de Eerste Kamer.