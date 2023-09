Rotterdam wil noodwet voor energieprojecten met stikstofuitstoot

De gemeente Rotterdam roept het demissionaire kabinet op om met noodwetgeving te komen, zodat projecten die bijdragen aan de energietransitie kunnen doorgaan, ondanks de stikstof die vrijkomt bij de bouw. “Nieuwe projecten in de haven kunnen nu niet starten doordat er geen natuurvergunning is vanwege stikstofdepositie”, schrijven twee wethouders dinsdag in een brandbrief.

“Tal van projecten staan on hold”, stellen wethouder Robert Simons (Haven, Economie) en wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen). Volgens de havenorganisaties van Rotterdam en Moerdijk gaat het om circa 35 projecten, bijvoorbeeld plannen voor waterstofleidingen in de haven of voor de aanleg van waterstoffabrieken. Welke bedrijven het precies zijn met deze bouwplannen, wil een woordvoerder van de gemeente niet zeggen, omdat “de betreffende bedrijven dat liever niet bekendmaken”.

Eerder was er nog een bouwvrijstelling van kracht. Daarmee was voor de bouw, aanleg en sloop van onder meer woningen, energieprojecten en wegen geen natuurvergunning nodig. In november vorig jaar werd deze vrijstelling door de Raad van State van tafel geveegd omdat hij juridisch niet houdbaar was. Bij elk bouwproject moet daarom nu onderzoek gedaan worden naar hoeveel stikstof hierbij vrijkomt.

De wethouders vinden dat de projecten in de Rotterdamse haven veel meer opleveren voor de energietransitie dan de uitstoot tijdens de bouw. “Veel energietransitieprojecten hebben enkel een zeer kleine stikstofdepositie bij aanleg, dat verwaarloosbaar is ten opzichte van de totale jaarlijkse depositie op de natuurgebieden”, schrijven Simons en Zeegers. Bovendien zouden de 35 projecten de potentie hebben om in de toekomst jaarlijks 10 megaton aan CO2-uitstoot te reduceren.