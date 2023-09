Extern onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling Waternet

Het stichtingsbestuur van Waternet laat een extern onderzoek uitvoeren na eerdere berichtgeving van het NRC over mogelijke belangenverstrengeling van de voormalig directeur Roelof Kruize. Dat staat in een brief die dinsdag is gestuurd naar de Amsterdamse gemeenteraad door wethouder Melanie van der Horst (Water) en Joyce Sylvester, dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

NRC schreef op 18 september dat Kruize, tot 2022 directeur van Waternet, dertig jaar lang via bestuursfuncties congressen liet organiseren door het congresbureau Moorga. Dat bureau, dat nu Organisatie ID heet, stond op de naam van Kruize, zijn echtgenote en later hun zoon en diens vrouw, aldus de krant. De gemeente Amsterdam zou dit hebben goedgekeurd.

Doel van het externe onderzoek “is om de feiten in beeld te brengen waarop de genoemde berichtgeving betrekking heeft en vast te stellen, indien mocht blijken dat van onrechtmatigheid sprake is, of alle maatregelen getroffen zijn om dit in de toekomst te voorkomen”, aldus de brief. Waternet regelt de waterzaken voor de gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het stichtingsbestuur heeft als taak om te kijken of Waternet deze rol goed vervult.

Kruize was vanaf 2006 zestien jaar directeur van Waternet. Hij was, aldus NRC, tussen 1989 en 2020 opdrachtgever van het familiebedrijf via bestuursfuncties in de watersector. De congressen zouden deels zijn betaald met publiek geld, onder meer van de gemeente Amsterdam, waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Kruize liet in een reactie aan de krant weten “altijd open en transparant” te zijn geweest over zijn nevenfuncties.

Waternet liet aan de NRC weten dat Kruize voor zover bekend nooit intern melding heeft gemaakt van zijn nevenfunctie bij zijn congresbureau. Waternet betaalde tussen 2015 en 2020 ruim 20.000 euro aan Moorga “voor het bijwonen van medewerkers van de congressen die door het bedrijf aan de TU Delft werden georganiseerd”, aldus Waternet.

Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat zij nog geen aanvullende reactie kan geven.