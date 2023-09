Kabinet wil geen jaartal koppelen aan uitbreiding EU

Het demissionaire kabinet wil geen jaartal koppelen aan de uitbreiding van de Europese Unie. Volgens minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) moeten kandidaat-lidstaten voldoen aan de eisen voor toetreding, de zogenoemde Kopenhagen-criteria, en moet het toetredingsproces “strikt en fair” zijn. Een datum is niet leidend voor het kabinet, zegt ze.

Meerdere kopstukken van de Europese Commissie hebben gezegd dat de EU in 2030 nieuwe lidstaten moet verwelkomen. Dan moeten volgens EU-raadvoorzitter Charles Michel landen als Oekraïne, Albanië en Bosnië worden opgenomen in de Europese Unie. Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell vindt dat er een stip op de horizon moet worden genoemd.

De Europese Commissie bindt zich nog niet aan een datum, maar vindt wel dat de EU zich klaar moet maken om nieuwe lidstaten op te nemen. Duitsland en Frankrijk hebben de EU-lidstaten inmiddels een voorstel gedaan voor een mogelijke aanpassing van de EU als er in 2030 zou worden uitgebreid.

In de Tweede Kamer maakte Bruins Slot duidelijk dat voor Nederland de rechtstaat een heel belangrijk onderdeel is van het toetredingsproces. Ze was positief over de aandacht voor de rechtsstaat en het afschaffen van het veto op bepaalde terreinen in het Frans-Duitse voorstel dat nog door het kabinet moet worden bestudeerd.

Volgens de bewindsvrouw zijn er zes zaken waar goed over moet worden nagedacht bij een uitbreiding. Dan gaat het volgens haar om de consequenties voor de institutionele architectuur van de EU, de rechtstaat, de financiën, de interne markt, de migratie en de geopolitiek en de veiligheid.