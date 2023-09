Toch extra week tijd voor afnemen doorstroomtoets groep 8

Scholen krijgen toch een week extra de tijd om de doorstroomtoets voor groep 8 af te nemen, meldt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen in het zuiden van het land hadden kritiek op de planning, omdat de toets in de carnavalsperiode viel.

Na een oproep van de Kamer heeft Paul besloten om alle scholen extra speling te geven, zodat de doorstroomtoets kan worden afgenomen zonder dat dit het carnavalsfeest in de weg zit. Dit betekent dat de toets ook al in de week van 29 januari tot 4 februari mag plaatsvinden, eerst was dit alleen mogelijk in de twee daaropvolgende weken.

In gesprek met betrokken partijen als carnavalsbonden, ouders, schoolleiders en stichting Cito heeft de onderwijsminister een “breed beeld” gekregen van “de zorgen, dilemma’s en afwegingen” ten aanzien van de toetsperiode. Zo is zij tot de conclusie gekomen om deze te verruimen. “Een leerling moet in goede omstandigheden een toets kunnen maken. Tegelijkertijd zie ik ook het belang van deelname aan belangrijke tradities”, aldus Paul.

D66-Kamerlid Kiki Hagen nam het initiatief voor de verruiming en vindt het dan ook “geweldig nieuws voor de regio’s die carnaval vieren”. Volgens haar is de doorstroomtoets “ontzettend spannend” voor de leerlingen, en is het daarom “beter om dit moment niet samen te laten met zo’n ander groot evenement als carnaval”.

CDA-Kamerlid René Peters sloot zich bij Hagen aan en vindt het “fijn dat de minister nu meebeweegt”. Hij beschrijft carnaval als “het meest belangrijke van alle onbelangrijke dingen. Het is cultuur en verbinding”. Er was ook steun van andere partijen, waaronder SP, PVV, GroenLinks en BBB.