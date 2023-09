Schiphol heeft weer vergunning om stikstof uit te stoten

Luchthaven Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen waardoor stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat om een natuurvergunning voor 440.000 starts en landingen, met een tijdelijke vergunning waardoor voor nu 500.000 starts vliegbewegingen mogelijk zijn, meldt stikstofminister Christianne van der Wal. Ze wijst er wel op dat vanaf komend voorjaar een feitelijk plafond geldt van 460.000 vliegbewegingen.

Schiphol heeft genoeg “maatregelen getroffen” waardoor de stikstofeffecten “zijn gemitigeerd”, meldt Van der Wal. Bekend is dat Schiphol boeren heeft uitgekocht om stikstofruimte vrij te spelen.

De luchthaven meldt dat het krijgen van de natuurvergunning belangrijk is voor Schiphol. Met de vergunning kan de luchthaven weer voldoen aan wet- en regelgeving. “Dat geeft ons en onze omgeving zekerheid.” Een woordvoerder benadrukt dat de luchthaven op basis van de natuurvergunning niet hoeft te krimpen. Ook na komend voorjaar mag Schiphol volgens de papieren maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar doen.

De nationale luchthaven heeft jarenlang zonder natuurvergunning gezeten. In het verleden heerste het idee dat dit niet nodig was, maar in 2020 erkende het kabinet dat Schiphol volgens de Europese natuurbeschermingswetten wel degelijk een vergunning moest hebben. Milieuorganisatie MOB vindt dat het aantal vluchten er moet worden beperkt tot maximaal 250.000 per jaar. Dat aantal baseert de organisatie op de “historische rechten” van het vliegveld, alles erboven zou illegaal zijn volgens MOB.

Ook andere milieuorganisaties zijn kritisch. “We zijn teleurgesteld dat Schiphol een vergunning krijgt om gewoon op de oude voet stikstof uit te stoten”, reageren Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu. “Dit is een gemiste kans voor de overheid om in te grijpen en natuur, omwonenden en klimaat te beschermen tegen de vervuiling van Schiphol.”

De milieubeweging vindt het ook “wel heel krom” dat boerenbedrijven uitgekocht moesten worden om de vergunning te kunnen krijgen. “Wij vinden dat ieder bedrijf minder stikstof moet uitstoten, om kwetsbare natuur te redden. Schiphol wordt met deze vergunning weer voorgetrokken en uit de wind gehouden”, klinkt het.