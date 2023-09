Aantal jongeren met longontsteking neemt snel toe

Relatief veel kinderen en jongeren hebben last van longontsteking. In de afgelopen week bezochten meer dan 20 op elke 100.000 jongeren van 15 tot en met 24 de huisarts met een ontsteking aan de longen. Dat zijn er meer dan twee keer zo veel als in de twee voorgaande jaren.

Onderzoeksinstituut Nivel baseert de cijfers op de gegevens van ongeveer 390 huisartsenpraktijken. Het instituut geeft geen verklaring voor de toename. Volgens Nivel stijgt het aantal longontstekingen ook bij 0- tot en met 4-jarigen en bij 5- tot en met 14-jarigen.

Uit de huisartsgegevens komt ook naar voren dat veel kleine kinderen momenteel last hebben van krentenbaard. Die aandoening staat op het hoogste niveau van de afgelopen jaren.