Elf aanhoudingen rond vervolg wedstrijd Ajax – Feyenoord

De politie heeft woensdagmiddag elf mensen aangehouden in het gebied rond de Johan Cruijff ArenA. Daar speelde Ajax zonder publiek het restant van het zondag gestaakte duel met Feyenoord uit. Tien mensen werden opgepakt omdat zij een bivakmuts bij zich hadden, één persoon omdat die nog gezocht werd voor een ander strafbaar feit.

Alle verdachten worden gehoord en heengezonden met een geldboete of een dagvaarding, zo meldt de politie. Ook riskeren ze een stadionverbod van minstens een half jaar.

Het gebied rond de ArenA was aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kon de politie iedereen preventief fouilleren en controleren op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk of wapens. Hoewel het vervolg van het duel zonder publiek was, verzamelden zich toch groepjes supporters rond het stadion. De politie was zichtbaar aanwezig met busjes en paarden, en groepjes mogelijke supporters werden door agenten aangesproken en gefouilleerd.

Fans van de F-Side gooiden zondag herhaaldelijk vuurwerk op het veld, waardoor het duel met Feyenoord werd gestaakt toen het 0-3 stond. Vervolgens bestormden supporters het hoofdgebouw en bekogelden ze de Mobiele Eenheid met stenen. Politieagenten en beveiligingsmedewerkers raakten daarbij gewond. Er moest traangas ingezet worden om de openbare orde te herstellen. Feyenoord won de wedstrijd woensdag uiteindelijk met 0-4.