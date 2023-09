Op de schermen op treinstations wordt geen of verkeerde informatie getoond door een technische storing, zo meldt de NS. Reizigers worden opgeroepen om te letten op de omroepberichten of hun reis in de app te plannen.

Het is niet bekend hoe de storing precies kon ontstaan. Een woordvoerder schetst dat de informatie in de app van de NS wel gewoon klopt en dat de storing geen gevolgen heeft voor de dienstregeling.