Groningen en Gouda vangen jonge asielzoekers op

Zowel Groningen als Gouda heeft besloten om jonge asielzoekers tijdelijk onderdak te bieden. Dat moet de druk op de asielopvang helpen verminderen.

Groningen wil ongeveer zestig alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen in vergadercentrum Hanze Plaza. Volgens de gemeente is de locatie vanaf begin november beschikbaar. De jonge vluchtelingen kunnen er maximaal twee jaar blijven, totdat de verbouwing en uitbreiding van een andere opvangplek in de stad klaar is. De jonge asielzoekers komen onder meer uit Syriƫ, Eritrea, Somaliƫ, Iran, Irak en Jemen.

Groningen zegt dat de tijdelijke locatie nodig is, omdat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel vrijwel vol is. “Er is vooral behoefte aan opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Met behulp van deze locaties kan het aanmeldproces sneller en meer gestructureerd verlopen en voorkomen we dat Ter Apel de asielinstroom niet meer kan verwerken.”

Gouda vangt twaalf jonge asielzoekers op en is op zoek naar een tweede locatie waar nog eens twaalf minderjarige vluchtelingen terechtkunnen. De Zuid-Hollandse gemeente geeft gehoor aan een oproep van asielstaatssecretaris Eric van der Burg.

De Friese gemeente Ooststellingwerf vangt maximaal 190 statushouders op. Zij kunnen rond de jaarwisseling verhuizen naar een leegstaand deel van zorgcentrum Rikkingahof in de plaats Oosterwolde en mogen er tot eind volgend jaar blijven. Statushouders zijn erkend als vluchteling en hebben dus te horen gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Door woningnood kunnen zij het asielzoekerscentrum nog niet verlaten. Daardoor kan hun plek niet vrijkomen voor nieuwe asielzoekers. In totaal wachten duizenden statushouders op een woning.