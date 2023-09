Waterbeheerders raken gewend aan omgang met droge zomers

Rijkswaterstaat en de waterschappen zien de omgang met droogte in het voorjaar en de zomer steeds meer als regulier werk. Er wordt minder snel opgeschaald naar een alarmniveau en maatregelen als het extra opsparen van water in het IJsselmeer en het Markermeer zijn dit jaar al genomen toen er nog geen sprake was van droogte. Dat zegt Rijkswaterstaat bij het verschijnen van de laatste droogtemonitor van 2023, vlak voor het stormseizoen op 1 oktober van start gaat.

De Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) neemt het stokje in oktober over van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De waterschappen constateren dat de grondwaterstand nu aan het eind van de zomer bijna overal in Nederland goed tot zelfs hoog is. Vrijwel alle sproeiverboden zijn opgeheven dankzij de regen die eind juli en begin augustus overvloedig viel.

Kort voor die regenperiode dreigde in Nederland wel een watertekort, aldus Rijkswaterstaat. Rijn en Maas stonden toen erg laag en ver onder hun gemiddelde niveau in de zomer. Overal werden extra pompen opgebouwd om water in beken en riviertjes stromend te houden. In het westen van Nederland liep de verzilting van het rivierwater zo hoog op dat er extra zoetwater uit het midden van het land aangevoerd moest worden. Ook de waterkwaliteit ging hard achteruit door de grote warmte in juni. Er is veel blauwalg geweest.

Nu het stormseizoen aanbreekt, test Rijkswaterstaat de zes stormvloedkeringen in Nederland. De Maeslant- en de Hartelkering tussen Rotterdam en Hoek van Holland en de Diefdijk over de snelweg A2 bij Everdingen zijn al geweest. Dinsdag is de opblaasbare balgstuwkering Ramspol bij Kampen aan de beurt. Dit weekend gaat het mogelijk hard waaien langs de kust en op het IJsselmeer en op zondag 1 oktober is het springtij, aldus de LCW.