Arrestatieteams rennen Erasmus MC in na schietincident

Meerdere arrestatieteams renden donderdag bij het Erasmus MC in Rotterdam naar binnen, nadat daar een schietincident is geweest. Andere mensen renden juist naar buiten, onder wie medisch personeel in beschermende kleren, ziet een ANP-verslaggever ter plekke.

Rond dezelfde tijd was er ook een schietincident op het Heiman Dullaertplein een eindje verderop. Twee mensen zouden gewond zijn geraakt. De schutter draagt gevechtskleding en is volgens de politie mogelijk op een motor gevlucht.

De ingang van het Erasmus MC is afgesloten.

De veiligheidsregio meldde eerder al brand in een pand aan het Heiman Dullaertplein. Bij de brand zouden volgens een woordvoerder meerdere knallen zijn gehoord. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, eveneens of er mensen in het pand aanwezig zijn. “Door een mogelijk onveilige situatie verzoeken we mensen om niet naar de plaats van het incident te komen.”