Sweet Dreams wint zes Gouden Kalveren, waaronder voor Beste Film

De film Sweet Dreams is vrijdagavond de grote winnaar geworden tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film van regisseur en scenarist Ena Sendijarević en producent Lemming Film was goed voor zes Gouden Kalveren, waaronder die voor Beste Film. De uitreiking vond plaats tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Sweet Dreams was met acht nominaties al de grootste kanshebber voor de prestigieuze film- en serieprijzen. Naast de prijs voor Beste Film won Sweet Dreams ook in de categorieën Beste Camera, Beste Costume Design en Beste Regie. Ook acteurs Renée Soutendijk (Beste Hoofdrol Speelfilm) en Florian Myjer (Beste Bijrol Speelfilm) vielen in de prijzen. De film was ook genomineerd in de categorieën Beste Montage en Beste Scenario, maar die prijzen gingen respectievelijk naar de films Kiddo en El Houb.

Sweet Dreams vertelt het verhaal van de Nederlandse suikerfabrikant Jan (Hans Dagelet), die in de nadagen van het koloniale tijdperk op een afgelegen Indonesisch eiland plots dood neervalt. Als zijn familie uit Nederland overvliegt om het familiebedrijf over te nemen, blijkt Jans concubine Siti (Hayati Aziz) een sleutelrol in zijn testament te vervullen. De film is tevens de Nederlandse Oscarinzending in de categorie International Feature Film.

De prijs voor Beste Dramaserie ging naar Santos. Eva Crutzen won voor haar rol in de serie Bodem het beeldje voor Beste Hoofdrol Dramaserie. In de categorie Beste Bijrol Dramaserie ging Marit van Bohemen er met de winst vandoor, voor haar rol van Sonja Holleeder in Judas II: Dagboek van een Getuige.

Begin september werd al door de organisatie van het Nederlands Film Festival bekendgemaakt dat het Gouden Kalf van het Publiek dit jaar naar de Tatta’s ging. De film van regisseur Jamel Aattache trok in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus dit jaar de meeste bioscoopbezoekers.