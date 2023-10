Derde explosie in een week bij woning in Amsterdam-Noord

In Amsterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee explosies geweest. Bij een woning aan de Volendammerweg in Amsterdam-Noord was het voor de derde keer in een week raak. De gemeente heeft zondag naar aanleiding van deze derde explosie een camera opgehangen.

Rond 05.30 uur klonk op de Volendammerweg een harde knal. Voor de woning ontstond daarna een kleine brand, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie. Niemand raakte gewond en er is niemand aangehouden. De politie onderzoekt het verband tussen de explosies die daar deze week plaatsvonden. De gemeente besloot zondagochtend een camera te plaatsen die er inmiddels hangt, zo laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema weten. Het cameratoezicht blijft er voor minimaal een maand.

Ook bij een portiek aan de Ookmeerweg in Amsterdam Nieuw-West vond afgelopen nacht een ontploffing plaats. De buitenkant van een portiek aan de Ookmeerweg raakte rond 03.00 uur beschadigd door de ontploffing. Ook hier raakte niemand gewond en is er nog niemand opgepakt. De politie vraagt getuigen van de explosies zich te melden.