Nagel roept 50PLUS op rijen te sluiten, vreest einde van partij

Erevoorzitter Jan Nagel van 50PLUS roept het bestuur en de leden van de ouderenpartij op “met spoed” de rijen te sluiten en alsnog een kandidatenlijst vast te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Hij zou het “een schande” vinden als 50PLUS door intern gedoe niet aan de verkiezingen mee zou kunnen doen.

De ledenvergadering waar de kandidatenlijst zou worden vastgesteld, liep zaterdag dusdanig uit de hand dat de politie erbij moest worden gehaald. Daarbij werd kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hooft, die eerder door het bestuur uit de partij was gezet, met ‘zachte dwang’ uit de zaal verwijderd.

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. Voorzitter Jorien van den herik heeft zijn vertrek aangekondigd, net als twee andere bestuursleden. Daarom zit 50PLUS nu zonder voorzitter en zonder lijsttrekker. Partijen hebben tot 9 oktober de tijd om hun kandidatenlijst in te dienen bij de Kiesraad.

Nagel was zelf niet bij de vergadering. Hij is met zijn vrouw op vakantie in Turkije. “Maar als ik had geweten dat het zo zou gaan, had ik die reis misschien wel geannuleerd”, laat hij weten aan het ANP. Hij wil alles op alles zetten “om de partij te redden”. Geen verkiezingsdeelname betekent het einde van 50PLUS, vreest Nagel.

De ledenvergadering moet wat Nagel betreft worden afgemaakt onder leiding van “een onafhankelijke en vooral ervaren voorzitter die geen onderdeel is van de bestaande geschillen”. Wie dat moet zijn, laat hij aan het bestuur. “Ik wil niet mezelf naar voren schuiven”, zegt hij desgevraagd, maar hij zou bereid zijn er zijn vakantie voor af te breken.