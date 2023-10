Gaskraan in Groningen dichtgedraaid

De gaskraan in Groningen is zondag om 06.00 uur in het kantoor van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dichtgedraaid, meldt een ANP-fotograaf die ter plaatse is. Daarmee stopt de gaswinning in de noordelijke provincie na zestig jaar.

Het besluit om te stoppen met het oppompen van gas is genomen vanwege de aardbevingsrisico’s en het leed dat inwoners is aangedaan. In uitzonderlijke gevallen kan de kraan echter komend jaar weer open gaan. Reden dat velen in Groningen het geen tijd vinden voor een feestje.

Bij een hele koude winter of andere onvoorziene omstandigheden kan de winning weer worden opgestart. Pas per 1 oktober 2024 worden de gasputten definitief ontmanteld, mits de Tweede Kamer daarmee zoals verwacht instemt.

Sluiting van het Groningenveld maakt volgens de Groningse overheden geen einde aan de aardbevingen en daardoor blijft er schade aan gebouwen ontstaan. De regering heeft dat erkend en de komende decennia gaan miljarden euro’s naar het aardbevingsgebied, voor schadeherstel, versterking van gebouwen en betere leefomstandigheden.