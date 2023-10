In een woning in het Noord-Hollandse Hoofddorp is zondag rond 05.50 uur een ontploffing geweest. Er is schade aan de voordeur van het huis aan de Kelloggstraat en de benedenverdieping staat vol rook. Niemand is gewond geraakt.

De politie vermoedt dat vuurwerk door de brievenbus naar binnen is gegooid en heeft een onderzoek ingesteld. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.