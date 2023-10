Ruim 380 kilo cocaïne onderschept in haven Vlissingen

Ruim 380 kilo cocaïne is zaterdag dankzij twee vondsten onderschept in de haven van Vlissingen, meldt het Openbaar Ministerie. De drugs met een straatwaarde van 28,5 miljoen euro zaten in tassen die vastgemaakt waren aan twee boeien en in een loods met bananen.

Rijkswaterstaat deed melding van de tassen die in de Westerschelde waren vastgemaakt aan twee boeien. Toen de tassen naar de haven waren gebracht en douaniers deze inspecteerden, vonden ze 360 kilo cocaïne. Diezelfde middag kwam een douanier die een loods met pallets bananen controleerde nog eens 20,5 kilo cocaïne tegen. De coke zat verstopt in de flappen van dozen.

De drugs zijn inmiddels vernietigd, aldus het OM.