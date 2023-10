Brand in woning Gouda met dode en gewonden onder controle

De brand in een woning aan de Westerkade in Gouda, waarbij iemand overleed en drie mensen gewond raakten, is onder controle, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. Er wordt nog nageblust, waarna het pand wordt overgedragen aan de politie voor onderzoek, aldus de veiligheidsregio.

De Goudse burgemeester Pieter Verhoeve liet eerder weten dat het dodelijke slachtoffer een van de bewoners is. “Ben zelf ter plaatse om mee te leven”, schreef Verhoeven op X. “Voor de getroffenen zeer aangrijpend.”

Wegens de brand werden meerdere straten tijdelijk afgesloten voor verkeer. Directe omwonenden moesten hun huizen verlaten en in meerdere straten werd de elektra afgesloten. De Westerkade ligt in de buurt De Korte Akkeren.