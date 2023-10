Aantal mensen dat overlijdt door ongelukkige val loopt snel op

Het aantal mensen dat overlijdt door een ongelukkige val op straat of in huis loopt hard op. Vorig jaar stierven 6228 mensen op die manier, oftewel zeventien mensen per dag. Dat is twee keer zo veel als tien jaar geleden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de stijging vooral te zien bij mensen van 80 jaar en ouder en mensen die verzorgd worden vanwege dementie. De mannen die vorig jaar door een ‘accidentele val’ omkwamen, waren gemiddeld 82 jaar oud, de vrouwen 87. Tien jaar geleden waren de gemiddelde leeftijden 79 en 86.

Een val is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak. Ongeveer 1900 mensen pleegden vorig jaar zelfmoord en bijna 800 mensen kwamen om in het verkeer.