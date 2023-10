De voordeur van een woning in Leiden is in de nacht van zondag op maandag beschadigd geraakt door een ontploffing. De explosie gebeurde rond 00.50 uur op de Leliestraat in de wijk Roodenburgerdistrict. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.