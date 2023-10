Amsterdam maakt zich klaar voor 30 kilometer per uur

Amsterdam maakt zich klaar voor het invoeren van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De maatregel gaat pas op 8 december in, maar vanaf maandag worden er al bijna 5000 nieuwe snelheidsborden neergezet, 170 verkeerslichten afgesteld en andere “infrastructurele maatregelen” genomen, aldus de gemeente. Ook start de stad met een campagne met de slogan ’30 doen we voor elkaar’.

De nieuwe 30 kilometer-borden hebben nu nog stickers met de mededeling dat de nieuwe snelheid vanaf 8 december geldt. Die stickers worden een nacht van tevoren verwijderd. Het aanpassen van de lijnen op de 30 kilometer-wegen gebeurt pas na 8 december.

De gemeente wil veiliger en stiller verkeer in de hoofdstad. Meer dan 80 procent van de wegen wordt daarom een 30 kilometer-weg. Op sommige plekken moet het openbaar vervoer ook 30 gaan rijden. Bussen en trams die op een aparte baan rijden, mogen straks wel nog steeds 50 rijden. De nieuwe maximumsnelheid moet zorgen voor 20 tot 30 procent minder ernstige ongevallen. Ook zou de geluidsoverlast afnemen. Samen met vervoersmaatschappijen en nood- en hulpdiensten gaat de gemeente die veranderingen in de gaten houden.

Verder wordt op middelbare scholen les gegeven over de verandering, en is er een test waarbij jongeren de impact kunnen ervaren van een botsing met 30 kilometer per uur en met 50 kilometer per uur. Ook zullen vanaf januari langs de weg led-borden en smileys te zien zijn die weggebruikers op de juiste snelheid wijzen.